После семи лет рабства бездомный отказался давать показания против фермера: ему угрожали

В Хакасии потерпевший, который находился в рабстве у фермера семь лет, отказался давать показания. Следствие считает, что ему угрожал родственник фермера, который держал в неволе людей. Мужчину задержали, сообщает newkhakasiya.online .

В ноябре стало известно о задержании 47-летнего фермера, которого подозревают в использовании рабского труда. Предполагается, что в 2016 году обманным путем фермер привел на свой участок людей, которые вели аморальный образ жизни и не имели постоянного места жительства. Он обещал, что заплатит им за работу.

В итоге фермер забрал у людей документы и закрыл помещение, в которое их пометил. Так, два мужчины и женщина на протяжении семи лет бесплатно работали на ферме. Они много раз пытались сбежать, но ни разу не было успешной попытки. Ферма находилась далеко от населенных пунктов. Рабам приходилось работать по 16 часов. Если они отказывались, их избивали в погребе.

21 ноября один из потерпевших шел в участок полиции для дачи показаний. Следствие предполагает, что по дороге к нему подошел брат фермера, который открыто угрожал освободившемуся рабу. В итоге потерпевший отказался давать показания. Младшего брата фермера теперь также задержали.

Эксперты прокомментировали данный инцидент интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Психолог Олеся Пономарева уверена, что начальник фермы страдает психическим отклонением. Юрист Алла Георгиева рассказала, каким может быть наказание.