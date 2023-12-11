Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник уверен, что киевский режим отдаст распоряжение атаковать территории РФ в дни, когда граждане России смогут проголосовать за кого-либо из кандидатов на президентских выборах, пишет интернет-издание «Абзац» .

В первую очередь в зоне риска будут находиться новые регионы, уверен эксперт. Подобный опыт у РФ уже был. Когда люди голосовали за присоединение к России (2022 год) или когда участвовали в местных выборах (2023 год). ВСУ наносили удары по территориям, чтобы помешать проведению законных выборов.

«Там голосования вынуждены были проводить в гибридном виде, когда избирательные комиссии перемещались от дома к дому, чтобы люди могли проголосовать.», - рассказал «Абзацу» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

Многочисленные провокации пройдут по всей территории России. В этом уверен посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Киев будет пытаться наносить удары и устраивать провокации. Если у них будет возможность дотянуться до российской территории, то они будут это делать. Каких-либо сомнений в этом нет.», - сообщил «Абзацу» посол Родион Мирошник

Эксперт Мирошник рассказал, что после неудач в зоне СВО украинские военные с особой жестокостью обстреливают мирные районы столицы ДНР и близлежащие города. Стоит подготовиться к проведению выборов так, чтобы максимально обезопасить россиян. Рассчитывать, что провокаций со стороны Украины не будет, ни в коем случае нельзя.

Центральная избирательная комиссия сообщила, в какой день пройдут досрочные выборы президента России. Вопрос о целесообразности проведения выборов на территории новых регионов обсуждался в Минобороны РФ и ФСБ. После переговоров жителям разрешили отдать свой голос.