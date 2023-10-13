Постпред РФ при ООН рассказал, на какой стадии находится украинское контрнаступление
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Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что украинское контрнаступление находится на завершающей стадии, пишет агентство «РИА Новости».
Спикер высказал мнение на заседании Совбеза, что украинское контрнаступление можно считать завершенным. Российские военные перешли в стадию активного наступления одновременно на нескольких участках линии соприкосновения.
«Таким образом так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным.», - рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя
Несмотря на то, что успехов у армии Украины нет, она лишилась большого количества военных. Большая часть этих людей не хотели воевать. Их принудительно мобилизовали.
«Его (контрнаступления, - прим.) цена, к сожалению, - десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать», - отметил Василий Небензя
Контрнаступление началось в начале лета. В Киеве объявили населению, что скоро Крым будет частью Украины. Спустя некоторое время неуспешных попыток атаковать позиции РФ, президент России Владимир Путин высказал мнение, что операция оказалась провальной. Это начали признавать и украинские эксперты.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности начать переговоры с Киевом, но на Украине на законодательном уровне исключили такую возможность путем принятия законопроекта.
В настоящее время одни из самых ожесточенных боев проходят под Авдеевкой.