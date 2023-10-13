Постпред РФ при ООН рассказал, на какой стадии находится украинское контрнаступление

Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что украинское контрнаступление находится на завершающей стадии, пишет агентство « РИА Новости ».

Спикер высказал мнение на заседании Совбеза, что украинское контрнаступление можно считать завершенным. Российские военные перешли в стадию активного наступления одновременно на нескольких участках линии соприкосновения.

«Таким образом так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным.», - рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя

Несмотря на то, что успехов у армии Украины нет, она лишилась большого количества военных. Большая часть этих людей не хотели воевать. Их принудительно мобилизовали.

«Его (контрнаступления, - прим.) цена, к сожалению, - десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать», - отметил Василий Небензя

Контрнаступление началось в начале лета. В Киеве объявили населению, что скоро Крым будет частью Украины. Спустя некоторое время неуспешных попыток атаковать позиции РФ, президент России Владимир Путин высказал мнение, что операция оказалась провальной. Это начали признавать и украинские эксперты.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности начать переговоры с Киевом, но на Украине на законодательном уровне исключили такую возможность путем принятия законопроекта.

В настоящее время одни из самых ожесточенных боев проходят под Авдеевкой.