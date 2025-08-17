Пострадали 135 человек, погибли 14: в МЧС сообщили новые данные о ЧП в Рязанской области

Число жертв чрезвычайного происшествия (ЧП) в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 14 человек, сообщил телеграм-канал МЧС РФ.

По информации МЧС, пострадали 149 человек, из них 14 погибли. Сотрудники ведомства в круглосуточном режиме разбирают завалы. Помощь пострадавшим и их родным оказывают психологи МЧС РФ. На месте происшествия присутствуют специалисты ведомства и различных экстренных служб, которые оказывают содействие в процедуре опознания тел. Открыта информационная горячая линия. Данные о количестве пострадавших обновляются по итогам разбора завалов.

«Спасатели ведомства вручную и при помощи тяжелой техники разбирают завалы, плиты, вывозят строительный мусор», — указано в сообщении МЧС.

Напомним, трагедия произошла в пятницу, 15 августа. Удалось избежать разрушения частного сектора, расположенного вблизи территории предприятия. Спасатели сразу установили световые башни, чтобы вести работы непрерывно. Понадобилась также проливка конструкций. Некоторых пострадавших удалось сразу извлечь из-под завалов и оказать им медицинскую помощь.

Известно, что после взрыва на пороховом заводе произошло возгорание. Актуальная информация о трагедии и ее причинах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

