Пострадавшая при теракте поблагодарила охранника «Крокуса» за спасение

Пострадавшая при теракте поблагодарила охранника «Крокус Сити Холла» за спасение во время памятного концерта, который проходит в Красногорске, сообщили РИА Новости .

В субботу, 30 марта, на девятый день после теракта в Красногорске, возле здания «Крокус Сити Холла» проходит памятная акция. Присутствующие на протяжении всего дня приносили цветы. Из свечей выложили силуэты трех журавлей. В вечернее время свечи зажгли. Получилась световая инсталляция.

Память погибших почтили минутой молчания. На данный момент известно, что 22 марта погибли 144 взрослых и детей. На здании концертного зала появлялись фотографии жерт акта терроризма. Согласно данным СК РФ, на данный момент установить личности всех погибших еще не удалось. Работа ведется в круглосуточном режиме.

После минуты молчания музыканты под управлением Валерия Гергиева исполняли известные произведения. Во время концерта одна из пострадавших поблагодарила охранника за проявленный героизм и оказанную ей помощь.

«Мы выжили благодаря охраннику Осанушкову Алексею, который не бросил нас в трудную минуту. Когда ему было плохо, он все равно вернулся за нами и вывел нас оттуда. Благодарна ему то, что не оставил моих детей без мамы, благодарна также Алексею Голованову, который вытащил меня из дыма, когда я упала, когда мы бежали спасаться, я упала и потеряла сознание, он меня вытащил», — рассказала пострадавшая Наталья Владимировна.

Пострадавшую выписали из больницы в день ее рождения. Она благодарна медикам городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева. Женщина также благодарит сотрудников ДПС и психологов. Билеты на концерт группы «Пикник» были ее подарком ко дню рождения.

Ранее мы сообщали, что барбершоп, где работал один из обвиняемых в теракте в «Крокусе» Файзов, по-прежнему закрыт.