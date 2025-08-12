Правительство Татарстана назвало атаку украинских БПЛА массированной

В пресс-службе администрации раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова проинформировали, что во вторник, 12 августа, регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА, сообщило издание «ТатарИнформ».

Руководитель пресс-службы раиса республики Лилия Галимова отметила, что украинские беспилотники намеревались нанести ущерб промышленным предприятиям региона. Атака была успешно отражена. В настоящее время все предприятия работают в штатном режиме. Производственные процессы нарушены не были.

«В результате атаки погибших и пострадавших нет», — сообщила руководитель пресс-службы раиса РТ Лилия Галимова.

По информации издания, режим беспилотной опасности был введен в 07:26 (по московскому времени) в различных населенных пунктах республики: Казани, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Работа аэропортов также была переведена в особый режим. Телеграм-канал SHOT располагает неподтвержденной информацией, что для атаки Украина применяла дроны модели «Рубака». Кроме того, один из беспилотников ранее мог быть самолетом.

