Председатель Госдумы Володин провел совещание, посвященное СВО

Президент России Владимир Путин 21 сентября в ходе рабочего визита в Великий Новгород посетил центр поддержки участников СВО и их семей. После лидер дал поручение Вячеславу Володину решить ряд вопросов.

Участники СВО нуждаются в помощи различной направленности: социальной и психологической. Также военные испытывают проблемы с лекарственным обеспечением, есть сложности и в сфере медицины. Президент Путин дал задание правительству – минимизировать бюрократические препятствия и обеспечить согласованность различных ведомств на государственном уровне.

«По итогам совещания будут сформулированы предложения, позволяющие устранить проблемы и повысить эффективность оказываемой помощи участникам СВО», - рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

На совещании присутствовали члены различных общественных организаций и руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По итогам мероприятия будут оглашены предложения, реализация которых поможет повысить эффективность оказания помощи военным СВО.

В четверг, 28 сентября, ситуацию в зоне СВО обсудили президент России и глава Чечни. Владимир Путин выразил благодарность за то, как Рамзан Кадыров контролирует ситуацию. Чеченский глава заверил, что военные ни в чем не нуждаются, потому что регион обеспечил их всем необходимым. Кадыров уверен, что военные смогут добиться победы в зоне СВО.