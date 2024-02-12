Преэклампсия, отеки и депрессия: врач Младова перечислила последствия ранней беременности

Главный врач Института репродуктивной медицины Елена Младова рассказала, что ранняя беременность имеет различные негативные последствия для матери и новорожденного, сообщает newsnn.ru .

Ранняя беременность часто приводит к преждевременным родам. Это негативно отражается на развитии новорожденного: не все органы успевают развиться так, чтобы организм полноценно функционировал. Кроме того, дети могут быть более ослабленными. Их вес не будет соответствовать медицинским показателям.

Ранняя беременность негативно сказывается на молодой маме. Девушки склонны более других к развитию депрессий. Часто мама психологически еще сама не стала взрослым человеком. Роды и дальнейший уход за новорожденным может оставить серьезную психологическую травму.

Также у юной матери могут развиться такие заболевания: преэклампсия, полиорганная недостаточность и отеки.

Депутат Госдумы Федот Тумусов ранее высказал мнение, что врачи, которые смогут отговорить женщину от аборта, должны получать премии.

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