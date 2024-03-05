Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на странице в соцсети X опубликовала фотографию своего завтрака. Таким образом она отреагировала на материал Politico о невозможности карьерного роста из-за нелюбви к россиянам.

В статье интернет-издания Politico приводился комментарий анонимного источника. Собеседник издания заявил, что премьер-министру Эстонии не стоит рассчитывать на какие-либо должности в НАТО из-за своей русофобной позиции. Он отметил, что Кая Каллас «любит есть русских на завтрак».

Премьер-министр Эстонии опубликовала фото завтрака, на котором изображены мюсли, залитые молочным напитком. Блюдо украшено ягодами. Рядом стоит кружка с напитком. Политик подписала фото так:

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico».

Премьер-министр Эстонии ранее настаивала на необходимости распоряжаться по своему усмотрению замороженными российскими активами и поддержала идею президента Франции об отправке войск на Украину.

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