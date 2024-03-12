Премьер Грузии отреагировал на требование Арахамии освободить Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе по просьбе журналистов ответил на предложение, сделанное ранее главой украинской фракции «Слуга народа» Давидом Арахамием, сообщает Взгляд .

Украинский политик призвал власти Грузии освободить бывшего президента Грузии и экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили. Премьер-министр Кобахидзе отметил, что подобные призывы всегда были частью политической кампании многих деятелей на Украине.

Спикер также напомнил, что многие грузинские чиновники, которые совершили ряд преступлений против собственного народа и страны, продолжают находиться на территории Украины. Киев отказывается выдавать их своей стране для честного расследования.

Претензий к Арахамии по поводу данного заявления у грузинского правительства нет.

«Украина находится в военных действиях, в тяжелой ситуации, мы уважаем украинский народ и не собираемся полемизировать с Арахамия», – отметил он.

Ираклий Кобахидзе отметил, что Грузия поддерживает Украину. Когда международное сообщество объявляет о голосовании резолюций для помощи Киеву, Грузия всегда голосует «за». Правительство передает украинцам гуманитарную помощь и проявляет полную солидарность.

Ранее глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили высказал мнение, что власти Грузии боятся оказаться втянутыми в конфликт на Украине.