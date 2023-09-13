Премьер-министр Армении Пашинян рассказал о причине заключения пражских договоренностей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правительство было вынуждено признать территориальную целостность Азербайджана в октябре прошлого года, чтобы сохранить собственные территории, пишет агентство « РИА Новости ».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что Ереван не чувствовал поддержки со стороны своих партнеров, поэтому был вынужден согласиться на пражские договоренности. Решение принималось в тот момент, когда армия Азербайджана атаковала государственную границу Армении, под обстрел попадали ближайшие поселки и районы. Ереван преследовал единственную цель – сберечь суверенитет собственной страны.

«Те, кто говорит, что это неправильное решение, - утверждают, что Армения не должна быть суверенным государством», - сказал Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян выразил уверенность в том, что миротворческая миссия дружественных с Арменией стран провалена. Также спикер заявил, что Армения получает поддержку от стран Запада и от США, но она не столь значительная, как это необходимо для создания современных условия для развития демократии, пишет агентство «РИА Новости».

Недавно премьер-министр Пашинян рассказал в интервью газете «La Repubblica», что страна перестала чувствовать поддержку России и не может рассчитывать на нее, как на надежного партнера в случае, если армия Азербайджана перейдет к открытым военным действиям. На данное заявление отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который напомнил, что в Армении живет много россиян.