Премьер-министр РФ поручил ведомствам экстренно восстанавливать Крымский мост

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил, в ходе которого сделал ряд важных заявлений, в частности, поручил ведомствам максимально быстро отремонтировать Крымский мост.

«Важно максимально быстро восстановить возможности этой транспортной артерии», - отметил Михаил Мишустин

Михаил Мишустин призвал коллег работать максимально оперативно и продуктивно, пишет агентство ТАСС. В первую очередь достоверно точно установить причины происшедшего и проанализировать их. По итогам работы предложить, как минимизировать атаки со стороны ВСУ. Работу моста важно восстановить как можно быстрее. Премьер-министр РФ передал поручения представителям силовых структур и членов совета.

Михаил Мишустин рассказал, что правительство следит за восстановление инфраструктуры, которая нарушается вследствие обстрелов со стороны ВСУ. По всей линии боестолкновения была успешна проведена фортификация зданий.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о действиях, которые правительство приняло для обеспечения безопасности населения и уменьшения пробок на дорогах в новых регионах и на КПП в Ростовскую область. В социальных сетх люди выкладывали видео с рассказами о том, как долго приходится стоять в очереди, чтобы попасть из ДНР в Ростовскую область.