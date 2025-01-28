Премьер Сербии Вучевич официально сообщил об отставке

Премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку на фоне протестов и раскола в обществе, сообщило РИА Новости. Политик заявил, что президент поддержал его решение во время телефонного звонка. Работа правительства продолжится в техническом мандате. Кроме того, в отставку подал мэр Нови-Сада Милан Джурич.

Агентство ссылается на официальное заявление премьер-министра Сербии, сделанное им на внеочередном брифинге в правительстве. В нем он поясняет причины своего решения. По мнению политика, важно не допустить раскола в обществе, который наблюдается в последнее время. Кроме того, данное решение принято на фоне массовых протестов населения. Таким образом, опубликованные ранее предположения об отставке премьера, оказались достоверными.

«Думаю, что политика, которой я принадлежу, партия, которой руковожу, которая побеждала вместе с президентом республики на всех выборах с 2012 года — президентских, парламентских, местных — много раз, должна показать наивысшую степень ответственности, должна показать новые закономерности в сербской политике, показать, что самая ответственная объективно», — заявил премьер Сербии Милош Вучевич.

Агентство напоминает, что массовые протесты в республике начались в ноябре. В результате обрушения козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде погибли люди. Сначала протестующие требовали предоставить документы, когда был осуществлен ремонт здания.

После задержания некоторых митингующих требования расширились. В частности, граждане призвали освободить задержанных. Виновных в гибели людей просят незамедлительно привлечь к уголовной ответственности.

«Мое неотзываемое решение подать в отставку с поста председателя правительства Сербии», — заявил Вучевич.

Ранее президент Сербии заявил о новой проблеме с поставками газа.