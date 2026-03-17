Презерватив не гарантирует безопасность, а вакцина — да: эксперт объяснила, как снизить риски заражения ВПЧ

Акушер-гинеколог высшей категории, гендиректор нижегородской клиники «Мать и дитя» Марина Юдина в интервью рассказала, как снизить риски заболевания вирусом папилломы человека (ВПЧ) — одной из самых распространенных вирусных инфекций, которая передается половым путем и может стать причиной развития разных форм рака, сообщил newsnn.ru.

Эксперт рассказала, что полностью вылечить ВПЧ при помощи противовирусных препаратов на сегодняшний день невозможно. Лекарства способны лишь изменить местный или общий иммунитет. Медики могут оказать помощь на стадии проявления инфицирования. В частности, предраковые изменения шейки матки или ануса лечат, а кондиломы удаляют.

По информации специалиста, главный источник передачи вируса — половой контакт. Во время секса врач советует пользоваться презервативом, но и он не становится гарантией безопасности. Один из самых эффективных способов — вакцинация. Идеально, если прививку сделали до первого сексуального опыта.

«Если вакцинация проведена правильно (три дозы в течение года) в 10-13 лет, риск инфицирования крайне низок», — в интервью NewsNN рассказала акушер-гинеколог высшей категории Марина Юдина.

Врач пояснила, что скрининг позволяет выявить тех, у кого риск развития рака многократно возрастает. Благодаря регулярным обследованиям есть возможность обнаружить онкологию на раннем этапе и справиться с ней с наименьшими потерями.

«Особенно это касается женщин в возрасте 30-46 лет, у которых чаще всего развивается рак шейки матки после инфицирования ВПЧ», — отметила специалист.

Эксперт рассказала, что человек может годами не знать о ВПЧ из-за бессимптомного течения болезни. Марина Юдина назвала виды рака, которые чаще всего атакуют организм и способы передачи вируса.

Ранее сообщалось, что средний возраст онкопациента в России увеличился до 65 лет.