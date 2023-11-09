Президент Чехии Павел рассказал, почему Запад поддерживает Киев, не веря в его победу

Президент Чехии Петр Павел рассказал на конференции в МИД республики, что невозможно серьезно рассчитывать на победу Украины в зоне СВО, но у Запада нет другого выхода, кроме как поддерживать своего партнера, сообщает издание Novinky .

Спикер отметил, что в зоне СВО превосходство одерживает Россия. Главное преимущество - большое количество людей, которые добровольно готовы воевать. Есть у страны и сложности с материальным обеспечением, но российское правительство сможет решить проблему в ближайшее время.

Украина - партнер Запада, поэтому страны оказывают поддержку. Важно, чтобы Киев это ощущал. Ведь это и есть главное достоинство Украины в зоне СВО. Президент Чехии считает, что Запад обязан поддерживать партнера до тех пор, пока украинцы сами не примут решение о завершении СВО. Политик предположил, что в следующем году могут начаться переговоры.

«Возможно, в следующем году появятся какие-то зачатки переговоров, поскольку развитие событий не дает оснований полагать, что украинская сторона получит военное превосходство», - высказал мнение президент Чехии Петр Павел

Несмотря на подобные заявления, некоторые страны все же перестали отправлять Украине вооружения, как раньше. Так, в Словакии переизбранное правительство заявило, что прошлый пакет помощи, одобренный еще той властью, был последним. В МИД Венгрии и Польши заявили, что Украина не имеет право подавать заявку на вступление в ЕС.

Из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».