Президент Путин: Современные колонизаторы выкачивают ресурсы из развивающихся стран

Президент России Владимир Путин рассказал, какие негативные последствия несут действия современны колонизаторов для всего мира, пишет агентство ТАСС.

Президент России рассказал, что современные колонизаторы заявляют о демократии и свободе и выражают искреннюю заинтересованность относительно обстановки дел в других странах. Они борются за права жителей этих стран, но на самом деле решают исключительно свои проблемы. Вторгаясь в другую страну для помощи на самом деле колонизаторы забирают все имеющиеся ресурсы для собственного развития.

«Современные колонизаторы, прикрываясь благими лозунгами демократии, прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счет, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран», - рассказал президент Путин

Таким мнением президент Владимир Путин поделился в ходе выступления на завершении саммита БРИКС. В итоговой декларации мероприятия сообщается, что страны-участники выступают за дипломатическое решение вооруженного конфликта на Украине. Стороны готовы рассмотреть все предложения относительно того, каким способ можно урегулировать российско-украинские отношения.

Российский лидер обращает внимание, что БРИКС заинтересован в многополярности мира и не намерен конкурировать с другими мировыми организациями.