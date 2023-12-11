Президент РФ объяснил важность предоставления социальных гарантий военным СВО и их семьям

Президент России Владимир Путин принял участие в совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, в ходе которого сделал ряд важных заявлений. В частности, объяснил важность предоставления социальных гарантий военным СВО и членам их семей, сообщает агентство «РИА Новости» .

Президент России отметил, что на совещании решается ряд актуальных вопросов, которые имеют значения для развития всех сфер страны. Присутствующие находятся в тепле и в комфортных условиях.

В это же самое время военные СВО выполняют боевые задания в зоне СВО. Условия там совершенно другие: грязь, холод, разрывы снарядов.

«Ребята там на передней линии и в грязи, и под пулями, и под снарядами, никогда не должны мы об этом забывать. И они, и члены их семей, безусловно, должны быть в поле зрения нашего внимания всегда.», - высказал мнение президент России Владимир Путин

В связи с этим президент РФ предложил распространить условия льготного кредитования недвижимости под 2% на военных СВО и их семей.

В рамках программы льготной ипотеки гражданин РФ может приобрести жилье на территории Арктической зоны под минимальный процент. Информация об этом ранее была размещена на правительственном портале. Эксперты положительно оценивают инициативу правительства.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил шансы России одержать победу в зоне спецоперации.