Президент Турции дал оценку переговорам с Путиным в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил переговоры с президентом Владимиром Путиным, которые прошли накануне в Сочи, пишет агентство ТАСС .

Турецкий лидер назвал переговоры с российским президентом продуктивными. Он выразил уверенность, что весь мир высоко оценил то, что лидеры стран обсуждали вопросы гуманитарного характера, в частности, попытки возобновления зерновой сделки, которые затрагивают разные страны.

«У нас была всеобъемлющая и очень продуктивная встреча с Путиным в Сочи. Я считаю, что эта встреча была высоко оценена миром, когда обсуждались зерновой коридор и многие гуманитарные темы», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

После завершения встречи Владимир Путин сообщил, что Россия всегда готова начинать мирное урегулирование вооруженного конфликта с Киевом. В свою очередь Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что может оказывать миротворческую миссию в переговорах. Также Путин заявил о готовности к возобновлению зерновой сделки при определенных условиях.

Президент Турции провел сегодня, 5 сентября, заседание кабинета министров. На совещании обсуждали итоги визита Эрдогана в Сочи. Мероприятие длилось четыре часа.

После поездки в Россию турецкого президента встречали журналисты, с которыми он поделился, стоит ли ожидать в ближайшее время мирных переговоров между Украиной и Россией.