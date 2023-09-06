Приморский фермер-старовер в СВО: Как складывается судьба «Бразильца»

В зону СВО продолжают прибывать добровольцы. Один из жителей Приморского края также решил отдать долг стране, которая для него даже не является родиной, сообщает vostokmedia.com .

Мужчина с позывным «Бразилец» занимается фермерством. Он держит скот и выращивает культурные растения. Его дедушка родился во Владивостоке, но сам мужчина приехал в Приморье несколько лет назад из-за границы. Считает себя старовером.

Мужчина знает четыре языка, на которых может свободно разговаривать. Он отмечает, что может пригодиться в зоне СВО, даже несмотря на взрослый возраст. Мужчине 60 лет.

«Приморский край — это мои корни. И вот сейчас пойду защищать свои корни. Наш народ гибнет. С тех пор как я приехал сюда, чувствую обязанность помочь людям», - рассказал военный СВО с позывным «Бразилец»

В России приняли решение о том, что в первую очередь в зону СВО будут отправлять добровольцев. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Перминов рассказал, что к осени в зоне спецоперации в полной боевой готовности окажется около 300 тысяч россиян, которые захотели заключать контракт с Минобороны РФ. Предполагается, что на данный момент мобилизация не ожидается.

О том, что новая волна частичной мобилизации в ближайшее время не предвидится, рассказал депутат Государственной думы Андрей Гурулев. Спикер также подтвердил, что в приоритете – добровольцы.