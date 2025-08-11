Приморцы призвали туристов не вывозить уникальное достояние региона

По информации издания, в летний период времени особенной популярностью пользуется пляж в бухте Стеклянная. На его территории находятся необычные стекла. История пляжа началась с момента, когда волнами к берегу снесло бутылки с местной свалки. Осколки отполировались при соприкосновении с волнами. Так появилась местная достопримечательность. Туристы собирают стекла и забирают домой на память. По словам местных жителей, иногда собирают целые мешки. Горожане возмущены таким поведением.

«Я очень люблю туристов, которые приезжают в наш город и создают атмосферу движения и интереса, но так поступать с нашим пляжем — вывозить наше достояние», — поделилась одна из жительниц Владивостока.

По мнению жительницы, туристы также оставляют много мусора. Проблема актуальна на протяжении многих лет. Периодически в регионе вносят предложения по стабилизации ситуации: сделать пляж охраняемой курортной зоной, установить запрет на сбор и вывоз стекол, организованно изготавливать из стекол сувениры для продажи.

