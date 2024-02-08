Психолог Бирарова: неудобные вопросы Карлсона сформируют новый образ Путина

Эксперт объяснила, что обществу всегда интересно наблюдать за президентом РФ Владимиром Путиным: как он мыслит, как строит стратегии, как проектирует будущее страны. Обозреватель Такер Карлсон — независимый корреспондент, который будет задавать вопросы, способные раскрыть Путина как политика. Можно предположить, что многие вопросы будут неудобными для лидера РФ.

Психолог не исключает, что после интервью многие американцы изменят мнение о России и о ее президенте. Их отношение складывалось исключительно исходя из той информации, которая им доступна.

Думаю, будет другой ракурс восприятия и нашего президента, и нашей страны. Всем это интересно, потому что это прямой формат, без монтажа. Всем интересно посмотреть на правду», – сказала Бирарова.

Ранее мы сообщали, что американский бывший разведчик Скотт Риттер считает, что интервью Владимира Путина исключит возможность ядерной войны. Ознакомиться с интервью можно будет 9 февраля. Только его анонс собрал более 90 млн просмотров.