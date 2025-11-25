Путевка, ужин или просто звонок: что на самом деле хотят получить в подарок мамы россиян?

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. В 2025 году он пройдет 30 ноября. В Москве и области состоится ряд мероприятий. В преддверии праздника жители всех регионов думают, какой подарок станет для мамы особенным. Так, 30-летняя Екатерина из Владивостока рассказала, что приобрела для своего близкого человека путевку в санаторий. Россиянка поделилась воспоминаниями: в детстве мама постоянно что-то делала для всей семьи. Екатерина считает, что теперь маме важно отдыхать.

Школьник Иван рассказал, что хочет устроить маме вечер отдыха. Он решил, что приготовит ужин и уберет в квартире. Школьник хочет, чтобы в этот день мама не отвлекалась ни на какие заботы, а посвятила время себе.

«С деньгами дела не очень. Но у меня есть руки. Я заметил, что ее шкаф разваливается. Выкупил б/у шкаф и облагораживаю его — это будет моим подарком для мамы», — рассказал 44-летний Павел из Спасского района.

50-летняя Инна из Спасска-Дальнего рассказала, что для нее самый лучший подарок — внимание дочери и внучки. Женщина надеется, что у семьи будет возможность встретиться вместе и провести вечер. Елена из Шкотовского района, которой 47 лет, призналась, что ждет звонка от сына. Ей хочется, чтобы он позвонил без причины.

«Сыновьям вечно некогда, но я их понимаю — сама была молодой», — отметила Ирина.

Ранее сообщалось, что жителей Подмосковья пригласили принять участие в семейном флешмобе «Поблагодари маму!».