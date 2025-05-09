Путин и Си Цзиньпин обсуждали кризис на Украине в неформальной беседе за чаем

В МИД сообщили, что обсуждение украинского кризиса прошло в неформальной беседе за чаем. Си Цзиньпин высказал мнение, что важно понять причину конфликта. При его решении стоит учитывать разумные озабоченности в области безопасности. Пекин надеется, что стороны смогут прийти к урегулированию вооруженного конфликта путем приемлемого и справедливого диалога. Не менее важно, чтобы достигнутые соглашения были долговечными и обязательными для выполнения каждой стороны.

«Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее», — говорится в сообщении.

Председатель КНР прибыл в Москву вместе с другими политиками страны, чтобы принять участие в Параде Победы. В преддверии мероприятия в Кремле прошли длительные переговоры, в ходе которых стороны обсуждали различные темы. В частности, Москва и Пекин заявили о важности ускорить реализацию проекта «Сила Сибири-2». Спикеры обсудили также перспективность производства автомобилей КНР на российской территории.

Ранее сообщалось, что Трамп может попросить Китай вмешаться в урегулирование конфликта на Украине.