Путин и Си Цзиньпин обсуждали кризис на Украине в неформальной беседе за чаем
МИД КНР: Путин и Си Цзиньпин обсудили украинский кризис и способы его завершения
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Министерство иностранных дел Китая раскрыло подробности встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В частности, относительно обсуждения украинского кризиса, сообщило РИА Новости.
В МИД сообщили, что обсуждение украинского кризиса прошло в неформальной беседе за чаем. Си Цзиньпин высказал мнение, что важно понять причину конфликта. При его решении стоит учитывать разумные озабоченности в области безопасности. Пекин надеется, что стороны смогут прийти к урегулированию вооруженного конфликта путем приемлемого и справедливого диалога. Не менее важно, чтобы достигнутые соглашения были долговечными и обязательными для выполнения каждой стороны.
«Си Цзиньпин отметил, что в том, что касается украинского кризиса, Китай выступает за общую, всеобъемлющую, основанную на сотрудничестве и устойчивую концепцию глобальной безопасности и придерживается ее», — говорится в сообщении.
Председатель КНР прибыл в Москву вместе с другими политиками страны, чтобы принять участие в Параде Победы. В преддверии мероприятия в Кремле прошли длительные переговоры, в ходе которых стороны обсуждали различные темы. В частности, Москва и Пекин заявили о важности ускорить реализацию проекта «Сила Сибири-2». Спикеры обсудили также перспективность производства автомобилей КНР на российской территории.
Ранее сообщалось, что Трамп может попросить Китай вмешаться в урегулирование конфликта на Украине.