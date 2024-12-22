Путин пояснил свои слова, почему СВО надо было начать раньше 2022 года

В интервью журналисту Павлу Зарубину президент Владимир Путин пояснил свои слова о том, что России стоило раньше начать спецоперацию. Фрагмент интервью с российским лидером размещен в телеграм-канале корреспондента телеканала «Россия».

Президент России отметил, что правительству было необходимо сориентироваться в реальной ситуации намного раньше. Важно было понять, что оппоненты обманывают Россию и не собираются выполнять Минские соглашения.

«А мы, понимая это, должны были действовать более решительно и своевременно», — заявил в интервью Зарубину президент РФ.

Российский лидер высказал мнение, что России стоило готовиться к спецоперации. Тогда страна могла бы начать ее в тот момент, когда была бы готова к ней полностью. По факту пришлось начинать СВО, когда оппоненты не оставили ни одного другого выхода из данной ситуации.

Президент напомнил, что западные лидеры постфактум публично признались о своей незаинтересованности в выполнении Минских соглашений. Оппоненты подписали договор только для того, чтобы подготовить ВСУ для вооруженного конфликта. По мнению президента России, такие заявления доказывают их уверенность в старте боевых действий.

Владимир Путин добавил, что назвать точную дату и год, когда следовало бы начать СВО, невозможно.

Ранее сообщалось, что Путин связал разрушение страны в прежние времена с политикой некоторых отечественных и западных политиков.