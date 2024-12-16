Песков: Путин положительно оценил миротворческие усилия Орбана

Во время телефонного разговора с российским лидером премьер-министр Венгрии высказал мнение, что в преддверии Рождества участники вооруженного конфликта на Украине могли бы заключить праздничное перемирие. Кроме того, это время можно было бы использовать для двустороннего обмена пленными. Со слов Пескова, Владимир Путин положительно воспринял данную идею.

«Эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно [Владимир] Зеленский. Вот такая ситуация», — сказал представитель Кремля.

Журналисты попросили Дмитрия Пескова прокомментировать информацию, опубликованную иностранными СМИ. По их данным, новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда также посчитали предложение Орбана уместным.

«Команда Трампа не руководит Белым домом сейчас, вот в чем дело. В Белом доме все-таки сидит команда [Джо] Байдена до 20 января», — отметил Песков.

Пресс-секретарь также напомнил, что в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский отказывается от любых переговоров с Кремлем. Спикер также прокомментировал информацию источников Politico. Издание сообщило, что Зеленский встретится с лидерами нескольких стран Запада для обсуждения миротворческой миссии на Украине. Дмитрий Песков считает, что говорить о миротворцах пока преждевременно.

Ранее Песков предложил дождаться конкретных шагов Трампа по Украине.