Путин предостерег от хранения средств в западных банках: там «грубо и нецивилизованно отбирают все»

Президент РФ выразил скептическое отношение к размещению финансовых активов в западных банках, где, по его мнению, не существует правовых гарантий. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин высказался о проблемах хранения средств в западных финансовых учреждениях во время выступления на съезде РСПП. Глава государства отметил, что некоторые страны накопили огромные резервы в различных фондах, но теперь столкнулись с вопросом их безопасного размещения.

По словам президента, фонды многих стран выросли «до небес», однако размещены они в юрисдикциях, вызывающих опасения. Путин подчеркнул, что данная ситуация заставила задуматься всю мировую экономику о надежности западных финансовых институтов.

Российский лидер напомнил о практике замораживания активов на Западе, где, по его словам, средства могут быть изъяты без соблюдения правовых норм. Он охарактеризовал подобные действия как грубые и нецивилизованные, отметив, что правовые системы в западных странах действуют избирательно и работают только в интересах этих государств.

Президент указал, что заметил подобный избирательный подход западных партнеров еще в политической сфере. По его наблюдениям, при обсуждении политических вопросов принципы законности нередко уступали место целесообразности. Теперь же, по мнению Путина, аналогичный подход распространился и на сферу экономики, что делает недопустимым доверие к западным финансовым институтам.

Ранее Путин усомнился в обоснованности названия «Большая семерка».