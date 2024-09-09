Путин выразил соболезнования родственникам Маслякова в связи с его кончиной

Президент РФ Владимир Путин обратился к родственникам и близким телеведущего Александра Маслякова в связи с его кончиной на 83-м году жизни, сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил слова соболезнования. Президент отметил, что Александр Масляков олицетворял отечественное телевидение. Он был высоким профессионалом своего дела. Благодаря телеведущему «Клуб веселых и находчивых» стал ответвлением российской культуры. Проект не просто заслужил всенародную любовь, но и стал площадкой для развития творческой и одаренной молодежи. КВН превратился в уникальное явление. Увлеченный и преданный своему делу телеведущий — человек многогранного таланта.

«Светлая память об Александре Васильевиче Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества. Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжелый час. Владимир Путин», — говорится в документе.

О смерти телеведущего стало известно в воскресенье, 8 сентября. СМИ сообщили, что причиной стал рак легких. Телеведущий находился в крайне тяжелом состоянии на протяжении последних шести месяцев. Оказать медицинскую помощь было невозможно. Болезнь протекала на последней стадии своего развития. Ситуацию усложнял ряд перенесенных ранее заболеваний. В последний раз в роли телеведущего КВН он появился на сцене в 2022 году.

Ранее сообщалось, где похоронят Александра Маслякова.