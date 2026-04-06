«Пытаясь достать ключи, сделала шаг вперед»: трагические подробности гибели девочки в Кузбассе

В понедельник, 6 апреля, тело утонувшей девочки обнаружили в 200 метрах от моста в Кузбассе. VSE42.RU рассказал, как проходили поиски: спасатели были вынуждены сделать паузу, а семье ребенка оказывали психологическую помощь.

По информации издания, сигнал о происшествии поступил в службу «112». На место оперативно выехали экстренные службы — спасатели, пожарно-спасательное подразделение и сотрудники областного Агентства по защите населения.

По данным издания, в рамках поисковой операции спасатели бурили лед и исследовали дно реки с помощью подводных видеокамер. В ГУ МЧС по Кузбассу уточнили, что на месте работал психолог. Специалист оказывал помощь родственникам ребенка.

По информации издания, в воскресенье, 5 апреля, в вечернее время спасатели объявили о временной приостановке поисков. Они были возобновлены сегодня, 6 апреля.

«Всего (было. — Прим. ред.) задействовано: 21 человек и 6 единиц техники в том числе от МЧС России – 9 человек и 2 единицы техники», – подчеркнули в в ГУ МЧС по Кузбассу.

Со ссылкой на Следком Кузбасса издание сообщило, играя у реки, девочка вышла на лед. Она уронила ключи и, пытаясь их достать, сделала еще один шаг вперед. Под ней оказалась промоина — ребенок провалился в воду и уже не смог выбраться.

