Работники кемеровского ТРЦ рассказали, как эвакуировались из горящего здания

Сотрудники рассказали корреспонденту, что пожар начался на лестнице. Огонь распространялся вверх по зданию. Кемеровчане, работающие в одном из магазинов торгового центра, эвакуировались через главный вход. Горожане отметили, что лестница была задымлена. Другие очевидцы указали, что видели огонь на крыше здания.

Сотрудники рассказали, что пожар стал для них неожиданностью. По их словам, администрация ТЦ регулярно проводит проверки и учебные эвакуации. Горожане были уверены, что и сейчас объявили учебную тревогу.

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео инцидента в Кемерово. Некоторые предполагают, что пожар — умышленное действие, возможно, конкурентов или лиц, заинтересованных в остановке работы популярного центра. Горожане пишут, что из здания валил густой дым. Открытое пламя было замечено на среднем этаже торгово-развлекательного центра. После того как сотрудники МЧС ликвидировали огонь, очевидцы показали последствия пожара: часть фасада ТРЦ серьезно пострадала.

Согласно официальной информации, пострадавших нет. Причины расследуются.

Ранее сотрудники ТРЦ «Лапландия» в Кемерово рассказали, что пожар в здании начался со стороны «курилки».