«Речь идет о тяжело больных людях и человеческих жизнях»: глава Кузбасса отреагировал на гибель пациентов интерната

Губернатор Кузбасса Илья Середюк в своем телеграм-канале проинформировал, что сразу после возвращения из Москвы проведет штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности для обсуждения ситуации в психоневрологическом интернате: умерли девять человек, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Ранее стало известно, что в Кемеровской области в январе произошла трагедия. Губернатор проинформировал, что на место происшествия прибыла региональная комиссия Министерства труда и социальной защиты. Сотрудники разбираются в ситуации с 24 января. Собранные материалы переданы сотрудникам правоохранительных органов. Информация требует тщательной проверки.

«Информация о произошедшем в психоневрологическом интернате Прокопьевска тяжелая. Речь идет о тяжело больных людях и человеческих жизнях», — прокомментировал губернатор Кузбасса.

Глава региона высказал мнение, что каждый летальный случай требует внимательного разбора. Возраст умерших, наличие или отсутствие родственников, состояние здоровья не имеет значения для того, чтобы выяснить все детали.

«Сегодня возвращаюсь в регион. Сразу проведем штаб с участием профильных ведомств, депутатов и представителей общественности», — написал Илья Середюк.

Губернатор отметил, что будут выработаны и приняты конкретные меры как для урегулирования инцидента, так и для системного улучшения деятельности учреждений данного профиля. О ходе реализации и достигнутых результатах общественности будет предоставлена дополнительная информация.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе назвали причины гибели пациентов психоневрологического интерната.