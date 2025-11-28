«Ред-флаг» и «пупупу» под запретом? Депутат от Подмосковья прокомментировал выбор слов 2025 года

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, депутат от Московской области Александр Толмачев в беседе с REGIONS поддержал мнение уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой, согласно которому словами 2025 года должны были стать «СВО», «победа», «Путин» и «Россия».

Омбудсмен Мишонова высказала мнение, что в список претендентов на слово года могли также войти и другие лексемы, например, «великая» и «семья». В продолжение темы депутат Толмачев добавил, что предложенные варианты имеют право стать словами десятилетия, а не одного года. Однако спикер не удивлен доминированием слов молодежного сленга. Люди старшего поколения во все времена не принимали новые слова.

«Младшие поколения всегда склонны к некоторой неформальности и собственному языку, не всегда понятному для других возрастных групп. Это лингвистический слепок времени, языковой портрет эпохи. Явлению уже многие и многие десятилетия», — высказал мнение депутат.

Депутат также отметил, что появление слов западного происхождения в лексике всегда вызывало бурные дискуссии. Александр Толмачев напомнил, как герой Александра Пушкина в беседе с Александром Шишковым испытывал сложности при переводе распространенной в то время французской фразы. Таким образом, популярный сленг присутствует в словарном запасе молодого поколения разных эпох.

«Галломания времен золотого века литературы, современные нам англицизмы, „чувихи“ 1960-х, „креведко“ нулевых и прочие словечки — часть языка и приветы из разных лет. Главное, вырастая, не переходить на этот сленг полностью», — сказал парламентарий.

Ранее сообщалось, что русский язык стал обязательным предметом в школах Северной Кореи.