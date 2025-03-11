Рейсы из ХМАО задержали на несколько часов из-за закрытия аэропортов Москвы

По данным издания, причина закрытия аэропортов в Москве — атака БПЛА. Напомним, число ликвидированных дронов ВСУ в Подмосковье выросло до 69. Представитель Росавиации Артем Кореняко проинформировал в телеграм-канале, что ограничения на полеты введены в нескольких российских аэропортах, в числе которых Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково.

Muksun.fm проверил информацию, опубликованную на сайтах аэропортов ХМАО. Так, рейс из Ханты-Мансийска — ЮТ352, который должен направиться в Москву, задержали более чем на пять часов. Кроме того, задерживается также вылет самолета из Внуково в Сургут.

«Аэропорт Внуково закрыт регламентом аэропорта», — сообщили в аэропорту Фармана Салманова корреспонденту Muksun.fm.

По данным издания, закрытие аэропортов — временная мера, направленная на обеспечение безопасности пассажиров. Из ХМАО задержано более пяти рейсов. С начала 2025 года российские аэропорты уж закрывали несколько раз. Одна из причин — атаки беспилотников. По состоянию на 11 марта полеты ограничивали также в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. По данным Минобороны, ВСУ при помощи дронов атаковали 10 регионов РФ.

Ранее сообщалось, что в Московской области число пострадавших от налета беспилотников ВСУ в ночь на 11 марта возросло до 20.