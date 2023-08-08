РИА Новости: Началась проверка по делу о выселении российских детей из отеля Турции

Источник агентства «РИА Новостей» в правоохранительных органах рассказал, что началась проверка по делу о выселении российских детей из отеля в Турции.

«В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка», - сообщил источник агентства «РИА Новостей» в правоохранительных органах

Организацией отдыха за границей несовершеннолетних граждан РФ занималась компания «Колибри». Выяснилось, что туроператор не смог оплатить проживание детей в отеле на весь период отдыха, поэтому спустя несколько дней ребят вместе с вожатыми попросили покинуть номера. В посольстве РФ в Анкаре корреспонденту агентства сообщили, что представители компании «Колибри» не выходят на связь.

О необходимости проверки заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, которая направила официальное письмо генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Депутат призывала проверить не только компанию «Колибри», но и всех туроператоров и частных предпринимателей, которые организовывают отдых детей за границей.

Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин высказал мнение, что конфликтной ситуации можно было бы избежать, если родители выбирали для отдыха отечественные лагери. К преимуществам такого выбора сенатор отнес: поддержка российского туризма, сохранение средств россиян в казне страны, широкая законодательная база для урегулирования любых вопросов.