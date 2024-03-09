Рогов: новые украинские корветы названы именами гетманов-предателей
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Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что присвоение украинским корветам имен гетманов-предателей имеет символичное значение, сообщили РИА Новости.
Украинский президент Владимир Зеленский прибывал с рабочим визитом в Турцию, в ходе которого посетил верфи в Стамбуле. Там строятся два корвета для военно-морского флота. Зеленский сообщил на странице в интернет-мессенджере, что корвет «Иван Мазепа» находится в активной стадии строительства. Второму корвету класса Ada украинский президент присвоил имя гетмана Ивана Выговского.
Владимир Рогов напомнил, что гетманы Иван Мазепа и Иван Выговский вошли в историю как предатели. Первый предал Петра I. Второй считался преемником Богдана Хмельницкого, но не упустил момент, чтобы предать его.
«Выговский попытался резко изменить внешнеполитический курс южнорусских земель в сторону Речи Посполитой и Османской империи, тем самым спровоцировав длительную гражданскую войну на Гетьманщине, известную как Руина», — сказал Рогов РИА Новости.
Спикер не удивлен, что предатели близки по духу украинскому президенту. Обе исторические личности предали свою Родину. Однако не стоит забывать, что потом произошло с предателями. Иван Мазепа умер в одиночестве вдали от дома. Иван Выговский был казнен поляками. Владимир Рогов рекомендует об этом задуматься Владимиру Зеленскому.
«Судьба Зеленского как всякого предателя тоже предопределена», — уверен Рогов.
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