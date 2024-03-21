Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов рассказал РИА Новости , как прошла его встреча с жителями сел Работино, Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Вблизи населенных пунктов идут ожесточенные бои. Вербовое и Новопрокоповка — села, которые расположены недалеко от Работино. Активная фаза боев началась после украинского контрнаступления летом 2023 года. России тогда удалось эвакуировать мирных жителей. Люди не скрывают, что ждут освобождения своих родных сел. Украинскую армию они воспринимают как оккупантов и призывают как можно скорее покинуть территорию, которая должна быть российской.

«На этих встречах я был поражен силой духа моих земляков из этих сел и их любовью к нашей большой и единой Родине — России», — признался сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов.

Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев ранее рассказал, как украинские военные покинули населенный пункт в Харьковской области, расположенной вблизи государственной границы. Перед уходом они заминировали все входы и выходы. Света и газа не было давно, но украинская сторона не проводила ремонт. Все знали, что в поселке остались пожилые люди. Российские военнослужащие по просьбы родственников пенсионеров помогли им выйти через минированную зону на безопасную территорию РФ.

Ранее мы сообщали, что пленный украинец рассказал о халатном отношении к своим обязанностям со стороны офицеров ВСУ.