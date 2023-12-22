Роскомнадзор удаляет фото с вечеринки Ивлеевой после выявления признаков пропаганды ЛГБТ*

Опубликованные в сети фото, сделанные на скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, были проверены сотрудниками Роскомнадзора. Специалисты выявили признаки пропаганды ЛГБТ*. На основании проведенного анализа кадры и видео блокируют и удаляют.

Фото: [ ©Екатерина Чеснокова/РИА Новости ]

На странице в интернет-мессенджере глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что данную информацию примут к сведению сотрудники МВД и возбудят дальнейшее расследование, сообщает агентство «РИА Новости». Вечеринку Александр Хинштейн назвал «мерзостью».

«Надо понимать, что мы четко разделили правоприменение в этом вопросе. Все, что происходит онлайн — зона ответственности РКН, оффлайн — МВД.», - написал глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн

Вечеринка проходила в московском клубе. Инициатором проведения стала Анастасия Ивлеева. Гости выполнили ее просьбу - пришли в откровенных нарядах, хотя тактичнее сказать, что решили вообще обойтись без них. Чулки, нижнее белье, просвечивающиеся пеньюары - в таком виде танцевали и фотографировались кумиры россиян.

Больше всех привлек внимание рэпер Vasio, который танцевал голый. «Мужское достоинство» он прикрыл носком. Суд в Москве уже арестовал его на 15 суток и назначил сумму штрафа.

Эзотерик и таролог Марианна Абравитова назвала подобное поведение российских звезд переходом на «темную сторону» и рассказала, что стало причиной подобной тенденции. Подробности - в материале «Подмосковье сегодня».

* Движение признано экстремистским и запрещено в России