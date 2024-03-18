Росприроднадзор проведет выездное обследование реки Северский Донец после запроса Бел.Ру

В редакцию Бел.Ру обратился читатель, который поделился беспокойствами из-за мутной воды в реке Северский Донец. Мужчина прислал фотографии. Он уверен, что в районе автомобильного моста в поселке Новосадового в Белгородской области в реку регулярно выливают какие-то отходы. После этого вода мутнеет.

«Идет сброс непонятной жидкости в реку, при попадании в реку мутнеет. Сброс идет регулярно. Ниже по течению — Зелёная поляна, Белая гора и новый городской пляж», — написал читатель Бел.Ру.

В Росприроднадзоре ответила на запрос СМИ. В ведомство ранее не поступала информация о некачественном состоянии реки на данном участке.

«В адрес Управления не поступало обращений по факту наличия неизвестной жидкости в реке Северский Донец в районе автомобильного моста со стороны поселка Новосадовый Белгородского района», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники намерены провести выездное обследование реки на данном участке.

Эксперты обеспокоены состояние рек в России. Одна из серьезных проблем — изменение климата. С каждым годом летом устанавливается все более засушливая погода, а зимой в некоторых регионах выпадает все меньше снега. Итог — летом реки высыхают, а весной не пополняются дополнительными талыми водами. Эксперты обеспокоены данной тенденцией.

Ранее мы сообщали, что подмосковные инспекторы эконадзора выявили загрязнение водного объекта, вызванное деятельностью компании ООО «ИСФК «Перспектива» (городской округ Мытищи).