Российская школьница сняла видео из стриптиз-клуба: проведала маму на работе

В телеграм-канале появилось видео, сделанное школьницей из стриптиз-клуба. На нем девочка на фоне барной стойки и спиртных напитков рассказывает, что пришла проведать маму. Параллельно школьница сняла на видео одно из выступлений танцовщиц, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«У мамы на работе», — по информации «Онлайн-журнал Сибдепо», гласит текст под видео школьницы.

По информации издания, в последнее время в кузбасских развлекательных заведениях происходят разные инциденты. Так, в одном из кафе посетитель достал предмет, похожий на пистолет. Позже сотрудники правоохранительных органов проинформировали, что разобрались в ситуации. Конфликт назвали инсценировкой, а пистолет был игрушечным.

По данным издания, пользователи соцсетей активно комментировали оба инцидента. Относительно видео со школьницей некоторые отметили, что ребенок имеет право посещать место работы своей мамы. Пользователи предположили, что мама девочки необязательно должна работать танцовщицей. Возможно, женщина устроилась барменом. Оппоненты же считают, что в три часа ночи ребенок обязан находиться дома под присмотром взрослых. Подобные места не предполагают посещение несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что операторы горячей линии «Стань мамой в Подмосковье» с начала года обработали более 200 тыс. звонков.