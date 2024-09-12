RostovGazeta: 1,7 млрд руб. заработал за год айтишник Венедиктов

Первое место в рейтинге самых богатый айтишников Ростовской области занял владелец ООО «Финтек системс» Роман Венедиктов, доход которого за год составил 1,7 млрд руб., сообщила rostovgazeta.ru.

Компания ООО «Финтек системс» занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Второе место в рейтинге занял айтишник Леон Тирацуян, который владеет компанией по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов «Вардар». В акциях бизнесмена более 755 млн руб. Третье место досталось айтишнику Юрию Каширину, который является собственником ООО «Шумилинское» и ООО «Веб-проводник». В чистых активах программиста находится около 1,9 млрд руб.

RostovGazeta представила рейтинг самых богатых жителей Ростовской области, на основе которого предложила вниманию читателей ТОП-3 самых высокооплачиваемых айтишников региона. Редакция учитывала сумму активов и прибыли, а также размер годовой выручки.

Традиционно для последних нескольких лет первое место в ТОП-100 занял предприниматель Вадим Викулов, который владеет одним из крупнейших агрохолдингов России. Во время исследования использовали исключительно те материалы, которые размещены в публичном пространстве. Эксперты не учитывали недвижимость и транспорт тех, кто попал в рейтинг.

Ранее сообщалось, что молодой айтишник из Египта отправился на СВО в составе Армии России.