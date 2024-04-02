С Днем единения народов России и Белоруссии Путин поздравил Лукашенко

Президент России Владимир Путин поздравил лидера Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, сообщается на сайте президента РФ.

Владимир Путин высказал мнение, что России и Республики Беларусь удалось наладить конструктивное двустороннее сотрудничество, чему предшествовал большой этап работы. Обе страны заинтересованы в интеграционном взаимодействии, поэтому успешно работают над развитием данной сферы. За недавнее время было реализовано ряд стратегических проектов и подписано много важных документов.

«Утвержден ряд важнейших документов, в том числе отраслевые союзные программы, обновленная Военная доктрина и Концепция миграционной политики Союзного государства», – отметил в поздравительной телеграмме Президент России.

Президент РФ уверен, что страны смогут укрепить свое значение на международной арене. Пространство, в том числе социально экономическое и гуманитарное, у стран-партнеров должно быть общим.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов и по-настоящему важно с учетом напряженной международной обстановки», – подчеркнул глава Российского государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах. Он отметил, что единство народа показало, что Россия не боится Запада и имеет собственное мнение о развитии своей Родины.

Напомним, День единения народов России и Белоруссии впервые начали праздновать в 1996 году. Тогда страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». Президенты не раз высказывали мнение, что страны должны поддерживать дружественные отношения и объединяться, чтобы совместно противостоять агрессии противников. Александр Лукашенко уверен, что выбранный курс поддержат будущие президенты Республики. В присоединении Белоруссии к территории РФ нет никакой необходимости.