С начала вооруженного конфликта в секторе Газа погибли более 12 тысяч человек

Информационный офис правительства анклава в Telegram-канале опубликовал данные о количестве жертв в секторе Газа с начала вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной, сообщает агентство « РИА Новости ».

В секторе Газа погибло более 12,3 тысячи человек, в числе которых более пяти тысяч - это дети, а 3,3 тысячи - это женщины.

43 тысячи жилых строений были разрушены вследствие бомбардировок со стороны Израиля. Частично разрушены 225 тысяч домой, в которых проживали мирные жители сектора Газа.

Согласно официальным данным Израиля, в стране погибло около 1,2 тысячи человек. Это военные, мирные граждане и иностранные жители. Более пяти тысяч людей получили ранения различной тяжести.

МЧС России оказывает помощь мирным жителям Газы, которые оказались в полной изоляции. У них нет медикаментов, продуктов питания - всего того, без чего обойтись невозможно даже в период мирной жизни.

В Египет для дальнейшей транспортировки в сектор Газа МЧС РФ передает гуманитарный груз: 18 ноября вылетел борт с первой частью груза весом около 30 тонн. Сотрудники МЧС также работают над тем, чтобы эвакуировать из сектора Газа россиян. 18 ноября в Москве ожидают 120 россиян.