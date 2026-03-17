С презервативом можно, в туалете — нет: акушер-гинеколог развенчала мифы о заражении ВПЧ

Акушер-гинеколог высшей категории, гендиректор нижегородской клиники «Мать и дитя» Марина Юдина в интервью поделилась данными статистики CDC — 80-90% сексуально активных людей инфицируются ВПЧ в течение жизни. Вирус папилломы человека может годами не давать о себе знать, но после привести к развитию рака. Эксперт рассказала, каким способом заразиться маловероятно, сообщил newsnn.ru.

Акушер-гинеколог отметила, что наиболее вероятный способ заразиться — любой (в том числе оральный и анальный) сексуальный контакт, причем даже с презервативом. Вирус передается через слизистые, поэтому заразиться в общественных туалетах невозможно.

По данным специалиста, вирус устойчив к некоторым дезинфектантам. Это значит, что он может сохраняться на инструментах после стерилизации. При соблюдении правил обезвреживания риск передачи вируса через инструменты в стоматологических кабинетах и в салонах маникюра крайне низок.

Ссылаясь на данные CDC и WHO, врач отметила, что исключительных случаях вирус передается через бытовые контакты — при плотном соприкосновении кожных покровов. Чаще всего это происходит у детей при наличии бородавок, и связано с кожными типами ВПЧ, а не с теми, что поражают слизистые.

«В любом случае при инфицировании паниковать не стоит. Врач на приеме оценит тип вируса, состояние слизистых и кожи и сформирует индивидуальный план наблюдения. В большинстве случаев иммунная система самостоятельно избавится от вируса в течение двух лет. Однако именно наблюдение решает все проблемы — и консультация врача просто необходима», — в интервью NewsNN предупредила врач.

