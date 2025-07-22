Сексуальное домогательство детей: в деле тренера-истязателя появились еще пострадавшие

Четыре девушки подали заявления, в которых сообщили о преступлениях против половой неприкосновенности, развратных действиях и истязаниях. Подозреваемый — тренер по самбо Красов Владимир Викторович, против которого уже возбуждено уголовное дело, сообщило издание Argumenti.ru.

По информации издания, дело расследует следственный отдел по городу Керчи из Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю. Предполагается, что в период с 2014 года по 2020 год тренер совершал в адрес несовершеннолетних воспитанников различные преступления: наносил физическое и моральное насилие, совершал противоправные сексуальные действия, предпринял попытку изнасилования.

По данным издания, новые потерпевшие прошли психологические экспертизы. Они подробно рассказали, в чем подозревают тренера. Эксперты также провели различные экспертизы. Один из пострадавших рассказал, что узнал о возбуждении уголовного дела через интернет. Он решил поделиться с сотрудниками правоохранительных органов своей историей.

Ранее экс-жена ветерана СВО рассказала, что мужчина проявлял сексуальный интерес к дочери дошкольного возраста. Бывший супруг поделился своей версией, что стало причиной подобных обвинений.