Семеро несовершеннолетних пропали за неделю в Кузбассе

С начала недели в Кузбассе появлялась информация о пропаже семерых несовершеннолетних, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Сибдепо следило за информацией о поисках детей, опубликованной в телеграм-канале региональной полиции. В частности, в Новокузнецке пропали одновременно трое несовершеннолетних. В ПСО «ЛизаАлерт» Кузбасс рассказали, что детей видели вместе на остановке общественного транспорта. Известно, что школьники 11-и, 12-и и 13-и лет гуляли вместе после школы, но домой из них никто не вернулся. Об исчезновении стало известно 28 января.

30 января в телеграм-канале «Полиция Кузбасса» появилась информация, что пропавшие школьники были найдены.

«В настоящее время их доставляют в отдел полиции. Более подробная информация уточняется», — указано в сообщении.

Издание отметило, что в начале недели стало известно о пропаже четверых детей в других кузбасских городах. Троих пропавших детдомовцев в Кемерове нашли на Искитимском мосту. Предполагается, что подростки самовольно покинули стены детского учреждения. На их поиски ушло несколько дней. Противоправных действий не совершалось. Еще один юный житель пропал в Прокопьевске. 12-летнего школьника нашли спустя сутки. Выяснилось, что все это время он находился у 13-летнего друга.

Ранее сообщалось, что в Кемерове пенсионерка гуляла с собакой, пока ее разыскивала дочь с Росгвардией.