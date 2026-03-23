Северное сияние в Подмосковье: астрономы обещают до четырех шоу в год

В ближайшие месяцы у жителей Московской области, а также регионов, находящихся южнее, будет несколько возможностей полюбоваться северным сиянием. Об этом REGIONS рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар Стас Короткий. По его словам, сейчас Солнце достигло максимума своего цикла активности, благодаря чему это природное явление становится гораздо более частым в наших широтах.

В ночь на 21 марта небо в Подмосковье озарилось зеленоватыми и сиреневыми переливами. Полярное сияние удалось разглядеть из разных уголков региона. В числе первых редкое свечение запечатлели жители Дубны.

По словам астронома, в нынешних условиях северное сияние в Московской области и даже южнее можно наблюдать примерно четыре раза в год. Главное — вовремя не упустить этот момент.

«Сияния можно предсказать примерно за два дня до их появления на небе», — пояснил Короткий.

По информации специалиста, явление напрямую связано со вспышками и корональными дырами на поверхности Солнца. Заряженные частицы, выброшенные оттуда, добираются до Земли примерно за 48 часов.

«Может, сегодня произойдет вспышка на Солнце, и через 48 часов выброс долетит до Земли — тогда у нас снова будет сияние», — отметил астроном.

Точный момент следующей вспышки предсказать невозможно. Эксперт Короткий сравнивает это с грозой: сам удар молнии спрогнозировать нельзя, а вот задержку грома уже можно рассчитать.

«Так и со вспышками на Солнце и сияниями на Земле: первую предугадать нельзя, зато путь выброса — от Солнца до Земли — хорошо понятен, и по нему можно заранее ждать сияние примерно за двое суток», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что первый день астрономического лета в России станет самым долгим в 2026 году.