Сезон сбора молодых побегов папоротника окончен: в Кузбассе появились первые лисички

По информации издания, пользователи делятся кадрами сбора грибов. Автор одного из постов отметил, что пока лисички еще совсем маленькие. По его мнению, сезон только начинается. Он выразил уверенность, что после дождя можно уже начинать сбор грибов. К этому времени они подрастут.

По данным издания, пользователи активно делятся информацией о сезоне сбора разных растений. Так, кузбассовцы пополнили запасы молодых побегов папоротника. Сезон колбы практически окончен. Теперь в регионе пришла пора ягод и различных видов грибов.

Специалист кафедры микологии и альгологии МГУ Максим Дьяков ранее отметил, что грибы хорошо растут в местах с повышенной влажностью. Эксперт рекомендует для хорошего урожая посещать смешанные леса и проверять опушки. Миколог предупредил, что не стоит экспериментировать и собирать незнакомые виды грибов. Для тихой охоты подходит зона, расположенная вдали от промышленных объектов.

Ранее миколог Дьяков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что в Подмосковье уже можно собирать белые грибы.