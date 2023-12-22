Сгенерированный искусственной сетью Виктор Цой выступит в новогоднюю ночь в Ижевске

Жителей Ижевска приглашают на праздничный концерт, который пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января. Пресс-служба администрации города анонсировала план мероприятия. Много выступлений организовано при помощи использования искусственного интеллекта, сообщает udm-info.ru .

Так, в новогоднюю ночь выступит легендарный певец Виктор Цой. Конечно, если говорить точнее, то искусственный интеллект исполнит песню голосом советского рок-музыканта. В качестве композиции выбрана удмуртская песня, посвященная женской красоте. Прозвучит она на оригинальном языке - удмуртском.

Вести мероприятие будет виртуальный и реальный ведущие. Ведущая, сгенерированная нейросетью, будет одета в традиционный костюм. Периодически на сцене будет появляться виртуальный образ Ижевска.

Стоит отметить, что организаторы многих мероприятий делают встречи более зрелищными при помощи ИИ. Так, голограмма Ленина обратилась к участникам отчетно-выборного съезда Ленинского Коммунистического Союза Молодежи РФ.

Ранее стало известно, что больше всего раздражает россиян в новогоднюю ночь.