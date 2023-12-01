Шеф-повар Макаров поделился простым и вкусным рецептом вареников

Шеф-повар ростовского ресторана Леонид Макаров поделился простым рецептом вареников, которые легко приготовить в домашних условиях любой хозяйке, сообщает rostovgazeta.ru . Блюдо пришло из кухни донских казаков.

Тесто для вареников готовится совершенно без яиц. Для начинки понадобится дичь или птица. При желании можно добавить крольчатину или утку. Наличие мяса в начинке - главная особенность вареников донских казаков.

Кстати, с 28 ноября начался Рождественский пост. Тем, кто его соблюдает, будет интересно, что казаки также готовили вареники с начинкой из квашеной капусты, моркови и отварного картофеля.

«Для приготовления этого блюда необходимо подготовить 3 стакана муки, 250 миллилитра кипятка, одну чайную ложку соли, 2 средние луковицы, 80 миллилитра растительного масла и 600 граммов индейки.», - сообщает rostovgazeta.ru

Муку смешивают с солью, вливают в смесь кипяток и добавляют подсолнечное масло. Дальше необходимо тщательно перемешать все ингредиенты.

Выбранное мясо отваривают, добавляют обжаренный лук и специи по вкусу. Украшать блюдо шеф-повар рекомендует обжаренным луком. Овощ придаст изысканный вкус. Варят в течение пяти минут, опуская вареники в кипящую воду. Лепят традиционным способом.

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