Шеф-повар Макаров поделился простым и вкусным рецептом вареников
Фото: [©Владимир Федоренко/РИА Новости]
Шеф-повар ростовского ресторана Леонид Макаров поделился простым рецептом вареников, которые легко приготовить в домашних условиях любой хозяйке, сообщает rostovgazeta.ru. Блюдо пришло из кухни донских казаков.
Тесто для вареников готовится совершенно без яиц. Для начинки понадобится дичь или птица. При желании можно добавить крольчатину или утку. Наличие мяса в начинке - главная особенность вареников донских казаков.
Кстати, с 28 ноября начался Рождественский пост. Тем, кто его соблюдает, будет интересно, что казаки также готовили вареники с начинкой из квашеной капусты, моркови и отварного картофеля.
«Для приготовления этого блюда необходимо подготовить 3 стакана муки, 250 миллилитра кипятка, одну чайную ложку соли, 2 средние луковицы, 80 миллилитра растительного масла и 600 граммов индейки.», - сообщает rostovgazeta.ru
Муку смешивают с солью, вливают в смесь кипяток и добавляют подсолнечное масло. Дальше необходимо тщательно перемешать все ингредиенты.
Выбранное мясо отваривают, добавляют обжаренный лук и специи по вкусу. Украшать блюдо шеф-повар рекомендует обжаренным луком. Овощ придаст изысканный вкус. Варят в течение пяти минут, опуская вареники в кипящую воду. Лепят традиционным способом.
В связи с повышением цен на продукты, аналитики рассказывают об эффективных способах экономии. Заготовка пельменей и вареников дома - один из них.