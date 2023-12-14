Шеф-повар Макаров рассказал, как отличить настоящую красную икру от подделки

Шеф-повар Леонид Макаров поделился рекомендациями, как отличить настоящую красную и черную икру от поддельной продукции, сообщает rostovgazeta.ru .

В первую очередь необходимо обращать внимание на место, где произведена икра. Сахалин и Камчатка - вот регионы, которые богатые на красную икру. Что касается черной, то ее добывают в Вологодской, Астраханской и Костромской областях. Жиры и микроэлементы, которые содержатся в икре, сохраняют полезные свойства при условии правильного хранения.

Не менее важна расфасовка икры. Если товар упакован в прозрачную банку, то легко визуально определить его качество. Так, икринки должны быть разными по величине и неоднородного цвета.

«Обращайте внимание на размер и плотность икринок. В имитированной икре они одинакового размера и цвета, плотные как желейные шарики», - советует RostovGazeta шеф-повар одного из несетевых ресторанов в центре Ростова Леонид Макаров

После открытия банки с икрой следует оценить ее плотность. Настоящий продукт будет мягким.

На упаковке производитель обязан указать состав икры. Не стоит переживать, если заметили консервант E 211 - это соль. Кроме соли и икры, производителю нет необходимости добавлять еще какие-либо ингредиенты.

Ранее в Росстате сообщили о снижении стоимости красной икры. Некоторые аналитики прогнозируют рост продукции перед новогодними праздниками.