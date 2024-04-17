Сибиряки старшего возраста активно пользуются бонусами Сбербанка

«Сегодня каждый четвертый участник нашей программы старше 55 лет. Мы благодарим жителей наших регионов за доверие к нашему продукту», — рассказал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Сибиряки старше 55 лет активно пользуются услугой лояльности. Сначала они расплачиваются картой в различных магазинах. Банк перечисляет им бонусы, которыми они имеют право оплачивать интернет-услуги и приобретения. Люди предпенсионного и пенсионного возраста современные. Они оформляют различные заказы через интернет, расплачиваются картой в магазинах, ТЦ, кафе, аптеках, маркетплейсах и не только.

С начала 2024 года сибиряки списали почти 300 миллионов бонусов. Самыми активными стали жители Красноярского края и Новосибирской области.

Ранее экономист Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что будет с долларом и рублем в ближайшее время. Эксперты уверены, что при любом курсе россияне могут экономить. Важно придерживаться простых правил: пользоваться программами лояльности банков, планировать семейный бюджет и бережно относиться к технике, чтобы не допускать незапланированных расходов.